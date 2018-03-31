الفارق 50.. وموسكو تطالب لندن بالتعديل
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k1w6
أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الفرق في عدد الدبلوماسيين الروس والبريطانيين في البلدين يزيد على 50 شخصا، في إشارة إلى ضرورة تقليص الزائدين من البريطانيين.
وجاء تصريح زاخاروفا هذا، غداة استدعاء وزارة الخارجية الروسية السفير البريطاني في موسكو لوري بريستوو، لتسليمه مذكرة احتجاج على الممارسات البريطانية التي انتهت بطرد لندن والمتضامنين معها دبلوماسيين روس.
ووصفت الخارجية الروسية خطوات بريطانيا بـ"الاستفزازية وغير المبررة"، وأمهلت بريطانيا شهرا واحدا لتقليص عدد دبلوماسييها في السفارة البريطانية والقنصليات العامة لدى روسيا، حتى يساوي عدد الدبلوماسيين الروس الموجودين في بريطانيا.
المصدر: وكالات
ادوارد سافين
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)