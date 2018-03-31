في عيد الفصح اليهودي.. بوتين يشيد بدور يهود روسيا في حياة المجتمع

هنأ الرئيس فلاديمير بوتين يهود روسيا بحلول عيد الفصح اليهودي، مشيرا إلى مساهمتهم الملموسة في دعم الحوار بين القوميات والأديان في البلاد.

وفي برقية نشرت اليوم السبت على موقع الكرملين، كتب بوتين: "إن هذا العيد العريق الذي يحظى باحترام خاص لدى اليهود عبر العالم، يذكّر بأهم المعالم في تاريخ الشعب اليهودي وهو التحرر من العبودية وانتزاع الحرية والكرامة".

وأضاف: "من بواعث الارتياح أن يهود روسيا يكنّون احتراما عميقا لوصايا أسلافهم وعاداتهم، ويربّون الجيل الناشئ على روح التمسك بتقاليد الصداقة والثقة المتبادلة والتفاهم، التي تفتخر بها بحق شعوب بلادنا".

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وأشار بوتين إلى "نشاط الطائفة اليهودية المتعدد الجوانب ومساهمتها الكبيرة في دعم الحوار بين القوميات والأديان، وتنفيذ المشاريع الضخمة في مجال الثقافة والتنوير والأعمال الخيرية".

وبدأ اليهود عبر العالم الليلة الماضية الاحتفال بعيد الفصح أو بيساح، الذي يحينوه سنويا لاستذكارا خروج بني إسرائيل من مصر في عهد الفراعنة.

المصدر: وكالات

متري سعيد