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الدفاع الروسية تطلق قمرا صناعيا للأغراض العسكرية

أخبار روسيا

الدفاع الروسية تطلق قمرا صناعيا للأغراض العسكرية
Sputnik
(صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن الصاروخ الحامل الخفيف "سيوز-2.1 بي"، وضع بنجاح قمرا اصطناعيا عسكريا، تابعا للوزارة، على المدار المحدد.

وجاء في بيان الدفاع الروسية أن "إطلاق الصاروخ سيوز 2.1 –بي وعملية وضع القمر الاصطناعي، على المدار تم في الوضع الاعتيادي".

وبحسب الوزارة، فإن "عملية وضع القمر الاصطناعي على مداره المستهدف سيستغرق عدة ساعات."

المصدر: إنترفاكس

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