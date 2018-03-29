تعليق اتفاقية روسية - أوكرانية حول التوريد المتبادل للأسلحة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، إيقاف سريان اتفاقية بين الحكومتين الروسية والأوكرانية حول نظام التوريد المتبادل للأسلحة والمعدات العسكرية.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن الاتفاقية كانت تشمل كذلك المكونات وقطع الغيار وتنظيم عمليات التصليح وتقديم خدمات ذات طابع عسكري.

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وذكرت وزارة الخارجية الروسية بأن الاتفاقية المذكورة وقعت بين موسكو وكييف في 8 فبراير عام 1995.

المصدر: تاس

إدوارد سافين