الخارجية الروسية تطالب كييف بإطلاق سراح طاقم سفينة روسية تحتجزها

طالبت الخارجية الروسية، اليوم الخميس، السلطات الأوكرانية بإطلاق سراح طاقم السفينة الروسية "نورد" فورا، وإعادتها إلى مالكها القانوني.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "ما أقدمت عليه السلطات الأوكرانية هو تصرف استفزازي آخر يستهدف المواطنين الروس. إن خفر السواحل الأوكراني تصرف مثل القراصنة الصوماليين، طاقم السفينة استظهر بالوثائق الضرورية لنشاط صيد الأسماك في حوض بحر آزوف، طبقا لقوانين الصيد البحري".

وأضافت زاخاروفا أن موسكو تنظر إلى تصرف كييف على أنه محاولة للانتقام من سكان القرم على اختيارهم الواعي للعودة إلى روسيا في مارس 2014".

وكانت السلطات الأوكرانية قد احتجزت سفينة صيد على متنها 10 بحارة روس وتحمل العلم الروسي في بحر آزوف، يوم الـ 25 مارس الجاري.

وقد صرح مالك السفينة أن تصرف خفر السواحل الأوكراني مثل خطرا على حياة طاقم السفينة.

المصدر: نوفوستي

نادر همامي