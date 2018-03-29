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الخارجية الروسية تعرب عن عدم ارتياحها من إجابات لندن على استفساراتها بشأن قضية سكريبال
مؤتمر صحفي للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
تاريخ النشر:
29.03.2018
|
11:34 GMT
|
آخر تحديث:
29.03.2018
|
11:35 GMT
|
أخبار روسيا
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ماريا زاخاروفا
وزارة الخارجية الروسية
الاتحاد الروسي
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