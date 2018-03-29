موسكو: عملية تحرير الغوطة الشرقية تشارف على الانتهاء

أكدت الخارجية الروسية قرب استكمال عملية تحرير الغوطة الشرقية من الإرهابين، معربة في الوقت ذاته عن قلقها إزاء محاولات واشنطن وحلفائها لتثبيت وجودها العسكري في سوريا.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس في موسكو: "عملية مكافحة الإرهاب في الغوطة الشرقية شارفت على الانتهاء"، مشيرة إلى أن مدينة دوما فقط لا تزال تحت سيطرة المسلحين​​​، وذلك بعد الاتفاق على إجلاء المسلحين مع عائلاتهم عن باقي مناطق الغوطة الشرقية إلى إدلب شمالي البلاد.

وأعربت زاخاروفا عن أمل موسكو في أن "تواصل المنظمات الأممية التي سارعت إلى نصرة سكان الغوطة عندما كانت تحت سيطرة العصابات والإرهابين، تقديم المساعدات للمتضررين في تلك المنطقة بنفس الحماس بعد تحريرها أيضا".

وجددت المتحدثة رفض موسكو للاتهامات الموجهة إليها باستخدام القوة العشوائية في الغوطة الشرقية، واصفة هذه المزاعم بالكاذبة.

وقالت: "استمرار توجيه الاتهامات للحكومة السورية وروسيا باستخدام القوة بصورة عشوائية وقتل المدنيين، افتراء مطلق يدّعي مروّجوه أنهم يهتمون بمصير المدنيين، لكن كذبهم في الواقع يعوق التوصل إلى الحلول التفاوضية وإنقاذ الأرواح البشرية".

وأعادت زاخاروفا إلى الأذهان أن العسكريين الروس ساعدوا بشكل مباشر في إجلاء نحو 130 ألف شخص عن الغوطة الشرقية، في عملية مكّنت المسلحين مع عائلاتهم من الانتقال إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة في إدلب.

ولفتت إلى أن عملية الإجلاء جرت بمراقبة أممية من دون تسجيل أي انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وأعربت زاخاروفا عن قلق الخارجية الروسية إزاء الأنباء عن محاولات واشنطن وحلفائها لتثبيت وجودها العسكري غير القانوني في سوريا، عبر نقل معدات عسكرية ثقيلة إلى منطقة التنف الخاضعة للسيطرة الأمريكية جنوبي البلاد، والتي رسمت الولايات المتحدة حدودها بشكل تعسفي.

المصدر: وكالات

متري سعيد