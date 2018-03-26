الخارجية الروسية: قرار ترحيل دبلوماسيينا استفزازي لا يتناسب مع مصالح الكشف عن أسباب واقعة سالزبوري

عبرت الخارجية الروسية عن احتجاجها الشديد على قرار ترحيل دول غربية لدبلوماسيين روس مؤكدة أنه إجراء استفزازي لا يتناسب مع مصالح الكشف عن أسباب واقعة سالزبوري وتحديد المسؤولين عنها.

وقالت الخارجية الروسية في بيان صدر اليوم الاثنين: "نعبر عن احتجاجنا الشديد على القرار الذي اتخذته بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بترحيل دبلوماسيين روس".

وأضافت الخارجية الروسية مشددة: "نعتبر هذه الخطوة غير صديقة ولا تتناسب مع مهام ومصالح الكشف عن أسباب الواقعة التي حدثت في 4 مارس من العام الجاري بمدينة سالزبوريو والبحث عن المسؤولين".

ووصفت الوزارة قرار الترحيل بأنه "إجراء استفزازي يعبر عن تضامن تلك الدول المزعوم مع لندن وهي خضعت للسلطات البريطانية في ما يسمى بـ"قضية سكريبال" دون الوصول إلى ملابسات ما حدث، فيما يمثل استمرارا لنهج المواجهة والتصعيد المتعمد".