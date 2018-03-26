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شاهدة عيان تتهم حراس المركز التجاري المنكوب في كيميروفو بالتقصير

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شاهدة عيان تتهم حراس المركز التجاري المنكوب في كيميروفو بالتقصير
Sputnik
مبنى مركز "كرز الشتاء" التجاري الترفيهي بمدينة كيميروفو الروسية
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أفادت إحدى شهود عيان حريق مركز "زيمنيا فيشنيا" (كرز الشتاء) التجاري الترفيهي بمدينة كيميروفو الروسية، بأن الأطفال لم يكن بإمكانهم مغادرة المركز الذي التهمته النيران.

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وقالت فالينتينا كلوبينكو في حديثها لقناة "روسيا – 24"، اليوم الاثنين: "كانت ابنتي وصديقتها هناك. وقررتا الذهاب إلى الطابق الرابع للعب. وبدأتا الصعود ورأيتا هناك النيران والدخان، وشرعتا بالنزول. لكن الحراس منعوهما".

وأضافت: "سألتهما: من لا يسمح لكما بالخروج؟ وأجابتا: الحراس. وقالوا لهما: اذهبا إلى السلم الآخر.. وهربت البنتان إلى السلم الثاني واستقبلهما الحراس أيضا ومنعوهما من الخروج ودعوهما إلى الذهاب إلى سلم آخر!. لكن هناك منعوهما من الخروج أيضا. وكان هناك ازدحام وحالة ذعر فظيع".

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من جهته أعلن مسؤول الحراسة في المتجر، أنه سيقوم بالتحقيق في تصرفات الحراس أثناء اندلاع الحريق المركز التجاري لترسل نتائجها إلى هيئات التحقيق.

وأودى الحريق الذي نشب أمس الأحد في المركز التجاري ذي الـ 4 طوابق بمدينة كيميروفو الروسية، بحياة 64 شخصا، فيما لا يزال 10 مصابين في المستشفيات بسبب التسمم بغاز أول أكسيد الكربون. وقد تم اعتقال 4 أشخاص في إطار التحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا

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