احتجاز 4 أشخاص في إطار التحقيق في ملابسات حريق كيميروفو
Sputnik
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أعلنت لجنة التحقيق الروسية عن اعتقال 4 أشخاص في قضية الحريق الذي نشب في مركز "زيمنيايا فيشنيا" التجاري بمدينة كيميروفو الروسية وأودى بحياة العشرات.
وقالت المتحدثة باسم لجنة التحقيق، سفيتلانا بيترينكو، اليوم الاثنين: في إطار القضية الجنائية تم احتجاز واستجواب 4 أشخاص، بمن فيهم مستأجر المكان الذي يعتقد أنه وقع فيه مركز الحريق".
وأضافت أنه تم احتجاز مدير الشركة التي كانت تخدم هذا المركز التجاري.
من جهته قال وزير الطوارئ الروسي إن الخبراء لم يحددوا بعد مركز نشوب الحريق، مشيرا إلى أن الحديث عن أسباب الحادث سابق لأوانه.
المصدر: إنترفاكس
أولغا رودكوفسكايا
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