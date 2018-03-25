الدفاع الروسية تختبر بشكل مفاجئ جاهزية القوات المسلحة بمنطقتين عسكريتين

أجرت وزارة الدفاع الروسية فحص الجاهزية القتالية المفاجئ للقوات المتمركزة في المنطقتين العسكريتين، المركزية والشرقية، بالبلاد.

ونقلت وكالة "تاس" عن مصدر بالدفاع الروسية قوله: "منذ اليوم الـ20 من مارس وعلى مدار 4 أيام أجري فحص الجاهزية القتالية لقوات المنطقتين المركزية والشرقية العسكريتين".

وأضاف: "عملت مقرات الوحدات العسكرية التي شملها الفحص على تحسين مستوى التخطيط للعمليات القتالية وإدارة تجمعات القوات في ظروف تنقل مقرات الإدارة في منطقة غير معروفة وغيرها من المهام".

ولم يقدم المصدر تفاصيل أخرى حول ذلك.

وتشمل المنطقة العسكرية المركزية في روسيا القوات المسلحة المنتشرة دوائر سيبيريا والأورال والفولغا الفدرالية ضمن حدود 29 كيانا روسيا، ومقر المنطقة في مدينة يكاترينبورغ.

وتتضمن المنطقة العسكرية الشرقية الوحدات المتمركزة في منطقة ما وراء بحيرة بايكال والشرق الأقصى الروسي، ومقرها في مدينة خاباروفسك.

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا