ارتفاع عدد ضحايا الحريق في المركز التجاري بمدينة كيميروفو الروسية إلى 37 قتيلا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء حريق شب في أحد المراكز التجارية الترفيهية بمدينة كيميروفو الروسية، اليوم الأحد، إلى 37 قتيلا، حسب السلطات الرسمية الروسية.

من جانبه، قال مصدر في المركز العملياتي التابع لوزارة الطوارئ الروسية في كيميروفو (جنوب سيبيريا الروسية)، إن عدد الضحايا بلغ 40 قتيلا. وأضاف، في حديث لوكالة "إنترفاكس"، إن حوالي 30 شخصا عالقون في المبنى المحترق، وأن فرص بقائهم على قيد الحياة ضئيلة جدا، لكن المنقذين يبذلون ما في وسعهم للوصول إلى أماكن يمكن أن يتواجد فيها محاصرون.

Около 100 человек вывели из горящего ТЦ в Кемерово, несколько человек выпрыгивали из окон https://t.co/E3lem6TDZEpic.twitter.com/X03MWl8P9L — РИА Новости (@rianru) March 25, 2018

На росії в місті Кемерово прямо зараз горить ТЦ. Пишуть, що в же четверо загиблих і що люди просто вистрибують з вікон намагаючись врятуватися від вогню. pic.twitter.com/5gh0OnkX97 — Непогана Тетяна (@ian_tanya) March 25, 2018

فيما قالت مصادر في المركز العملياتي أن 69 شخصا، بينهم 40 طفلا في عداد المفقودين جراء الحادث.

وبحسب خبراء فإن الحريق شب في الطابق الأعلى من مبنى المركز التجاري المكون من أربعة طوابق، وتم نقل 20 شخصا من المبنى على الفور لإسعافهم، وإجلاء 100 آخرين إلى أماكن آمنة. ووفقا للمعطيات الأخيرة، فقد تمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران التي انتشرت إلى مساحة قدرها 1,500 متر مربع.

ورجّح مصدر في خدمات المراقبة التقنية المحلية أن الحريق اندلع بسبب مخالفات في تركيب واستغلال الشبكات الكهربائية داخل مبنى المركز. لكنه أضاف أن الخبراء سيدرسون فرضيات أخرى للحادث، بما فيها فرضية اشتعال النيران بفعل فاعل.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى تقارير مفصلة من وزير الطوارئ ومحافظ مقاطعة كيميروفو حول الحادث.

وأفاد بيسكوف بأن الرئيس الروسي أعرب عن تعازيه لعائلات الضحايا وتمنى للمصابين شفاء عاجلا، كما أنه أصدر توجيهات عدة بتقديم كل المساعدات اللازمة لمحتاجيها.

وقال المتحدث أن بوتين وجه لوزير الطوارئ فلاديمير بوتشكوف بالوصول فورا إلى مكان المأساة واتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لحشد القوى والوسائل المطلوبة لمعالجة آثار الحادث.

وأضاف أن رئيس الدولة وجه كذلك بتقديم مساعدات لعائلات المتضررين وتزويدهم بكل المستلزمات الطبية الضرورية.

المصدر: وكالات

قدري يوسف