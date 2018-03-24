برلماني روسي: الغرب ينتهج استراتيجية بعيدة الأمد لعزل روسيا

أكد النائب الأول لرئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي، دميتري نوفيكوف، أن خطوات أوروبا الأخيرة ضد موسكو خير دليل على أنها تطبق استراتيجية بعيدة الأمد لعزل روسيا.

وقال نوفيكوف، وهو نائب عن الحزب الشيوعي في مجلس الدوما (البرلمان)، في حديث لوكالة "نوفوستي" نشر اليوم السبت، إن "الغرب يتبع نهجا متسقا في تحقيق استراتيجيته الهادفة إلى عزل روسيا وخلق أسوأ الظروف لتفاعلها الاقتصادي مع الدول الأخرى".

وشدد البرلماني الروسي على أن الاعتقاد بأن تلك الحملة استهدفت انتخابات الرئاسة الروسية فقط غير صحيح، مؤكدا أن هذه الاستراتيجية بعيدة الأمد وتطبيقها سيستمر تحت أي ظرف، بغض النظر عن "تنظيم الأولمبياد وبطولات العالم والانتخابات وأي حدث آخر في روسيا".

واعتبر نوفيكوف أن الإدارة الأمريكية هي من تنسق العملية وتديرها.

وأضاف: "لكن الدول الأوروبية، رغم أن مصالحها القومية لا تتوافق دائما مع دعم نظام العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، مضطرة للخضوع للسياسة الأمريكية وإتباع نهجها".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت صحيفة "تايمز" بأن نحو 20 دولة أوروبية تستعد لطرد الدبلوماسيين الروس الذين يُزعم أنهم على صلة بـ"شبكات التجسس الروسية"، وذلك تضامنا مع بريطانيا التي اتهمت موسكو بتسميم عقيد الاستخبارات الروسية المدان بالتجسس لصالح لندن سيرغي سكريبال وابنته.

وترفض السلطات الروسية جميع الاتهامات بوقوفها وراء تسميم سكريبال.

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا