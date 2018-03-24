الكرملين يكشف عن موعد الشروع بتنفيذ برنامج بوتين للنهوض بالبلاد

كشف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، السبت، عن أن الشروع بتنفيذ برنامج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للنهوض بالبلاد، سيبدأ بعد تشكيل حكومة جديدة.

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واستنتج مراقبون في موسكو من مضمون هذا التصريح، أن الحكومة الجديدة التي سيجري تشكيلها بعد تنصيب بوتين في مايو المقبل، ستختلف بتوزيع حقائبها وأسماء وزرائها عن الحكومة الراهنة.

وقال بيسكوف لقناة "روسيا-24": "لدى الرئيس برنامج محدد، وقد أعلن عنه، تحدث عن هذا البرنامج خلال الرسالة الأخيرة إلى الجمعية الفيدرالية، الآن سوف يتم تصديقه ليصبح قانوناً، وعندما تشكل الحكومة الجديدة من الوزراء، ستباشر بتنفيذه".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق أن روسيا تحتاج إلى قفزة نوعية، مؤكدا على ضرورة تنفيذ كل ما تحدث عنه خلال الحملة الانتخابية.

وأعرب بوتين عن احترامه لخيار المواطنين، الذين صوتوا للمرشحين الآخرين. وأشار إلى أن الميول السياسة يجب ألا تقسم مواطني البلاد، لأن الجميع يملك نفس الهدف، وهو مصير روسيا وازدهارها.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس