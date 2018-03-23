بوتين: نحتاج إلى قفزة نوعية في تطوير البلاد

توجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، إلى المواطنين بكلمة، أكد فيها ضرورة تحقيق اختراق في تطوير البلاد، ودعا المواطنين للوحدة.

وأشار بوتين في كلمته إلى أن "اللجنة الانتخابية المركزية أعلنت اليوم النتائج النهائية لانتخابات رئيس روسيا. وشارك فيها أكثر من 67 بالمئة من الناخبين، أي أكثر من 73 مليون مواطن. وصوت لصالح الرئيس الحالي للدولة أكثر من 56 مليون مواطن، أو أكثر من 76 بالمئة من الناخبين. وهذا أعلى مستوى للتأييد في تاريخ بلادنا".

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وتابع الرئيس بوتين: "أرى في ثقتكم الكبيرة، وقبل كل شيء، الأمل في التغيير إلى الأفضل. أعول على أن هذا التقييم مرتبط بذلك العمل الذي أُنجز، ومع تلك النتائج الإيجابية التي حققناها معا في الأعوام الماضية. وهذا بالطبع ليس كافيا، ونحتاج إلى قفزة نوعية. وأرى في جهودكم الحثيثة خلال المشاركة في التصويت ودعمكم، الاستعداد إلى هذا العمل وإلى هذه التغييرات".

وأضاف: "أدرك مسؤوليتي الضخمة أمام مواطني روسيا وأمام البلاد. وكل ما تحدثنا عنه خلال الحملة الانتخابية يجب أن يحقق".

وأكد الرئيس بوتين: "نحتاج إلى تغيير عميق تدريجي وإلى خطوات مدروسة يمكن أن تؤدي بنا اليوم وفي المستقبل إلى نتيجة إيجابية ثابتة. سنعمل على تأمين فرص عمل جديدة ونزيد من فاعلية اقتصادنا. وسنرفع مستوى الدخل الحقيقي للمواطنين ونخفض من مستوى الفقر، ونطور البنى التحتية والمجال الاجتماعي والتعليم والصحة، وسنحل المشاكل السكنية والبيئية، ونجدد ونبني مدننا وقرانا. وكل ذلك على أساس القفزة التقنية القوية التي يجب علينا تحقيقها".

وأشار بوتين إلى "ضرورة تخطي التأخير الموجود حتى الآن في بعض المجالات وتأمين تطوير ديناميكي للدولة ونوعية جديدة لحياة المواطنين، والرد على التهديدات التاريخية التي نواجهها. والأهم من ذلك أن أي قرار من هذه القرارات يجب، في نهاية المطاف، أن يتخذ حصرا في مصلحة بلادنا ومصلحة مواطنينا ومن أجل أطفالنا والأجيال القادمة".

ودعا الرئيس الروسي جميع المواطنين وجميع القوى السياسية والاجتماعية إلى الوحدة، مؤكدا أن خدمة مصالح الوطن ورفاهية الشعب يجب أن تكون أساسا للتضامن والعمل المشترك. وأكد أن "تفضيلات السياسة لا يجب أن تقسمنا. فنحن جميعا وطنيو بلادنا. ولدينا اهتمام مشترك وهو مستقبل روسيا وازدهارها. إن وحدتنا ومسؤوليتنا وفهمنا المشترك للأهداف وسعي ملايين الناس يجب أن يطبق من خلال تطوير روسيا والتقدم إلى الأمام".

المصدر: RT