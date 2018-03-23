لجنة الانتخابات الروسية: العملية الانتخابية تماشت مع كافة معايير المنافسة والشفافية

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، أن انتخابات الرئاسة في 18 مارس الجاري تماشت مع كافة معايير المنافسة والشفافية، وجرت بتوافق تام مع القانون.

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا خلال مؤتمر صحفي حول نتائج انتخابات الرئاسة الروسية، إنه "للاعتراف بنتائج الانتخابات داخل مجتمعنا ومن قبل المنظمات الدولية، يجب أن تكون هناك منافسة وأن تكون الانتخابات شفافة وتجري بتوافق تام مع القانون، بالإضافة إلى فرز الأصوات بدقة، وكان عملنا يهدف إلى تحقيق هذه الأهداف الرئيسية".

وأكدت أن "الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 مارس عام 2018 كانت تلبي كل المتطلبات الضرورية، وفقا لكافة المعايير الأساسية".

وأشارت بامفيلوفا إلى أنه تم أثناء هذه الانتخابات اعتماد منظومة غير مسبوقة للوقاية من التزوير، وحماية الانتخابات من الأخطاء والاستفزازات وتجاوز الصلاحيات من قبل المسؤولين.

وأعربت بامفيلوفا عن أسفها لعدم مشاركة "بعض المرشحين الذين كانت لديهم مشاكل مع القانون" في الانتخابات، مشيرة إلى أن ذلك يتوافق تماما مع القانون، وأكدت رفضها للمزاعم حول عدم وجود منافسة في الانتخابات.

وذكرت أن لجنة الانتخابات المركزية ستدعو كافة المرشحين لانتخابات الرئاسة وممثلي الأحزاب التي رشحتهم وخبراء مستقلين، إلى بحث تعديلات محتملة على التشريعات، من أجل تطوير المنظومة الانتخابية.

النتائج الرسمية للانتخابات

وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية قرارها بشأن النتائج النهائية للانتخابات.

وحسب النتائج النهائية، فاز الرئيس الحالي فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة بحصوله على 76.69 بالمئة من الأصوات (56 مليونا و430 ألفا و712 صوتا).

وحل في المركز الثاني مرشح الحزب الشيوعي بافيل غرودينين بـ 11.77 بالمئة (8 ملايين و659 ألفا و206 أصوات). وفي المركز الثالث مرشح الحزب الليبرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي بـ 5.65 بالمئة من الأصوات (4 ملايين و154 ألفا و985 صوتا)، ومرشحة حزب "المبادرة المدنية" كسينيا سوبتشاك في المركز الرابع بحصولها على 1.68 بالمئة من الأصوات (مليون و238 ألفا و31 صوتا).

وبلغت نسبة حضور الناخبين 67.54 بالمئة من العدد الإجمالي للمواطنين الذين يحق لهم التصويت.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف