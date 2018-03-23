الكرملين يكشف عن ملامح سياسة بوتين الخارجية خلال فترته الرئاسية الجديدة

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين يخطط أثناء فترته الرئاسية الجديدة لتطوير العلاقات مع الكثير من بلدان العالم، بما فيها الولايات المتحدة وأوروبا.

وقال بيسكوف في حديثه لقناة RT إن تركيز الرئيس بوتين على الشؤون الداخلية لن يؤدي إلى المزيد من عزل روسيا.

وأضاف: "يريد الرئيس بوتين تصحيح العلاقات في المجالات التي من الممكن عمله فيها وتطوير العلاقات مع دول كثيرة، وخاصة مع شركائنا في أوروبا ومع الولايات المتحدة، ومواصلة هذه العملية ما دام شركاؤنا مستعدين لذلك".

كما أكد أن الهدف الرئيسي للسياسة الخارجية والعلاقات الدولية يكمن برأي بوتين في ضمان الأجواء المريحة لتنفيذ المهام الداخلية في البلاد.

هذا وأكد بيسكوف عدم رغبة موسكو في التورط في سباق التسلح، قائلا: "أريد أن أذكركم بالتصريحات الأخيرة للرئيس بوتين. لا تنوي روسيا أن تتورط في سباق التسلح. إنه لا يتفق مع الهدف الرئيس للرئيس بوتين، وهو تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق اختراق اقتصادي".

وفي الوقت ذاته أشار بيسكوف إلى زيادة علامات الحرب الباردة في العلاقات الدولية، وقال: "لسوء الحظ نشهد اليوم المزيد من عناصر الحرب البادرة في جدول أعمالنا ونواجه ذلك في العلاقات الدولية".

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا