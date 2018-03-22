الدفاع الروسية تفيد بصد 7 هجمات إلكترونية ضخمة استهدفت موقعها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان، أن موقعها في الإنترنت تعرض لهجمات إلكترونية ضخمة أثناء إجراء التصويت النهائي حول اختيار أسماء لأحدث أنواع الأسلحة الروسية.

وجاء في البيان إن أجهزة الأمن الإلكتروني التابعة لوزارة الدفاع استطاعت إحباط جميع الهجمات، مشيرا إلى أن محاولات استهداف الموقع تمت من أراضي إحدى دول غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وأوكرانيا.

يتبع..