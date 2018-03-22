 
مباشر

الدفاع الروسية تفيد بصد 7 هجمات إلكترونية ضخمة استهدفت موقعها

أخبار روسيا

الدفاع الروسية تفيد بصد 7 هجمات إلكترونية ضخمة استهدفت موقعها
Natalia Seliverstova
أحد مباني وزارة الدفاع الروسية في موسكو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/k0lq

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، في بيان، أن موقعها في الإنترنت تعرض لهجمات إلكترونية ضخمة أثناء إجراء التصويت النهائي حول اختيار أسماء لأحدث أنواع الأسلحة الروسية.

وجاء في البيان إن أجهزة الأمن الإلكتروني التابعة لوزارة الدفاع استطاعت إحباط جميع الهجمات، مشيرا إلى أن محاولات استهداف الموقع تمت من أراضي إحدى دول غرب أوروبا وأمريكا الشمالية وأوكرانيا.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
هل العرب عنصريون؟ سؤال صادم لكنه واجب.. ما إجابتك عليه؟