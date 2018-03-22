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الدفاع الروسية: بوتين لم يكشف عن كل ما لدينا من أسلحة

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الدفاع الروسية: بوتين لم يكشف عن كل ما لدينا من أسلحة
Sputnik GRIGORY SYSOEV
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صرح نائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف بأن لدى روسيا أسلحة متطورة جديدة، لم يتم الكشف عنها بعد.

وقال بوريسوف في حديث لقناة "روسيا 1" التلفزيونية، إن "القائد العام (الرئيس فلاديمير بوتين) لم يعلن عن كل ما هو موجود بترسانتنا".

وأضاف نائب الوزير أن "الكشف عن هذه الأنظمة الحديثة للأسلحة علنيا لم يهدف إلى استعراضها أو إطلاق سباق جديد للتسلح. فالهدف كان مختلفا تماما، وهو تحذير العالم من أنه من المستحيل في الظروف الحالية تحقيق تفوق من جانب واحد وفرض هيمنة في هذا المجال الخطير، أي السلاح. وسيكون هناك دائما رد على التحديات".

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وأشار كذلك إلى أنه من المستحيل وقف التقدم التقني.

هذا، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد كشف في سياق رسالته السنوية إلى الجمعية الاتحادية يوم 1 مارس الجاري، عن تصميم واختبار أنظمة حديثة للسلاح الاستراتيجي، بما في ذلك صاروخ "سارمات" الباليستي العابر للقارات ومنظومة "كينجال" فرط الصوتية وصاروخ مجنح مزود بمحرك نووي وغواصة مسيرة يمكن تزويدها بصواريخ نووية وغير نووية.

المصدر: وكالات

أنطون زوييف

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