محادثات لتنظيم اجتماع بين مسؤولي الأمن القومي الروسي والأمريكي

كشف نائب وزير خارجية روسيا، أوليغ سيرومولوتوف، عن وجود محادثات لتنظيم اجتماع بين سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر.

وقال سيرومولوتوف للصحفيين اليوم الخميس "المحادثات تدور حول تنظيم هذا الاجتماع، ولكن برأيي، لم يتم تحديد الموعد بعد، هناك اتفاق، تم تأجيله ببساطة لسبب ما".

وأضاف مؤكدا أنه لا توجد عقبات كبيرة أمام هذا الاجتماع.

يذكر أن باتروشيف وماكماستر لم يلتقيا ولا مرة منذ تسلم الأخير منصبه في إدارة الرئيس دونالد ترامب في العشرين من يناير عام 2017.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس