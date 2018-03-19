جيرينوفسكي: أبلغت بوتين بضرورة إلغاء منصب الرئيس في روسيا

صرح زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي الروسي فلاديمير جيرينوفسكي، بأنه طرح على الرئيس فلاديمير بوتين، أفكارا حول استبدال منصب رئيس روسيا بهيئة جماعية تدير دفة الحكم في البلاد.

وقال جيرينوفسكي، الذي كان أحد مرشحي الانتخابات الرئاسية الأخيرة، للصحفيين في أعقاب الاجتماع الذي عقده الرئيس بوتين بمرشحي الرئاسة اليوم الاثنين في الكرملين:" أعتقد من وجهة نظري أنه سيحصل تغيير في البنية السياسية للسلطة في روسيا خلال السنوات الـ6 القادمة (الولاية الجديدة للرئيس بوتين)".

ويرى جيرينوفسكي أن الهيئة التي اقترحها يجب أن تتشكل من 30 عضوا وتضم خيار حكام المقاطعات ورؤساء الجمهوريات الروسية الوزراء والبرلمانيين على أن تنتخب هذه الهيئة رئيسا لها يدير شؤون البلد.

وأشار جيرينوفسكي إلى أنه لن تكون هناك حاجة لإجراء انتخابات رئاسية، وسيكون للبرلمان المزيد من الصلاحيات.

وحول سؤال ما إذا كان أخبر الرئيس بوتين عن رؤيته الإصلاحية في الاجتماع مع بوتين، أجاب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي بنعم، مضيفا أن بوتين لم يجب على طرحه، ولكنه أعرب عن أمله بأن "تحصل تغييرات ما".

يشار إلى أن الرئيس بوتين حصل خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد على نحو 77% من أصوات الناخبين، وجاء في المرتبة الثانية مرشح الحزب الشيوعي بافل غرودينين، وتلاه جيرينوفسكي في المرتبة الثالثة.

المصدر: "نوفوستي"

علي الخطايبة