كيف صوّت الروس الإسرائيليون لبوتين وسوبتشاك؟

حصل فلاديمير بوتين على 72,6 % من أصوات 12 ألف ناخب روسي في إسرائيل، شاركوا في التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية.

ونظم التصويت في إسرائيل عبر 14 صندوق الاقتراع. واللافت أن المرشحة عن حزب "المبادرة المدنية" كسينيا سوبتشاك احتلت المرتبة الثانية بحصولها على 13,4 % من الأصوات وذلك وفق معلومات السفارة الروسية في إسرائيل.

وجاء المرشح عن حزب "يابلوكو" الليبرالي غريغوري يافلينسكي في المرتبة الثالثة بحصوله على 5,6 % من الأصوات. أما الشيوعي بافيل غرودينين فحصل على 5,5 % من أصوات الناخبين. وحصل فلاديمير جيرينوفسكي على 1,4 % من الأصوات.

المصدر: وكالات