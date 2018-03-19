مراقبون أوروبيون: كييف خيبت أملنا بمنعها الروس من التصويت على أراضيها

أعربت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن خيبة أملها بمنع أوكرانيا للمواطنين الروس المقيمين في البلاد من المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقالت ماريتا تيدي نائب رئيس الجمعية البرلمانية ورئيسة البعثة التابعة للجمعية في الانتخابات الروسية، في مؤتمر صحفي بموسكو اليوم الاثنين: "أود أن أخبركم شيئا باسم الجمعية البرلمانية.. شيء يتعلق بالانتخابات الروسية في الخارج التي كانت خارج تفويض بعثتنا ولم نراقبها. كشخص يؤمن بأهمية الحقوق الديمقراطية للناخبين، فإنني أشعر بخيبة أمل عميقة لأن السلطات الأوكرانية لم توفر الظروف اللازمة يوم أمس للمواطنين الروس المقيمين في أوكرانيا للإدلاء بأصواتهم".

وأشارت تيدى إلى أنها تتفهم "الوضع الصعب" في العلاقات بين روسيا وأوكرانيا، إلا أنها قالت إن "حق المواطنين الأساسي في التصويت لا ينبغي أن يكون ضحية لصراع الحكومات".

وكانت الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا دعت الأحد السلطات الأوكرانية إلى ضمان حقوق المواطنين الروس المقيمين في البلاد والسماح لهم بالتصويت في انتخابات الرئاسة.

وقال مدير الاتصالات للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، نات بيري في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، إن "الجمعية البرلمانية أبلغت المندوب الأوكراني الدائم لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إيغور بروكوبتشوك بأنها قلقة إزاء الوضع الخاص بالتصويت في البعثات الدبلوماسية الروسية (على أراضي أوكرانيا)".

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وفرضت الشرطة والحرس الوطني في أوكرانيا الأحد طوقا أمنيا حول مبنى السفارة الروسية في العاصمة كييف والقنصليات الروسية في أوديسا وخاركوف، ومنعت الروس من الدخول والمشاركة في الانتخابات.

واعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن ممارسات السلطات الأوكرانية "غير مسبوقة، ومخالفة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان"، بما في ذلك أحكام اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الموقعة عام 1950.

المصدر: نوفوستي