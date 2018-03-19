من هم العرب الذين راقبوا الانتخابات الرئاسية الروسية؟

شارك عدد من الممثلين العرب في المراقبة الدولية على سير الانتخابات الرئاسية الروسية أمس الأحد، والتي تكللت بفوز فلاديمير بوتين بالغالبية الساحقة من أصوات الناخبين.

وتضمن الحضور العربي في صفوف المراقبين الأجانب البالغ عددهم الإجمالي 1513 مراقبا، ممثلين عن المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، ومسؤولون انتخابيون من الأردن والعراق، إضافة إلى وفود من الدول العربية والسفارات العربية في موسكو.

وشارك في المراقبة عن المنظمة العربية للإدارات الانتخابية، وهي منظمة إقليمية تعمل على تحسين أداء الهيئات الانتخابية في المنطقة، رئيس المكتب التنفيذي زهير أبو فارس (الأردن)، والأمين العام للمنظمة بدرية البلبيسي (الأردن)، إضافة إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، والمدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية هشام كحيل، ومثّل الأردن وفد الهيئة المستقلة للانتخاب برئاسة خالد فرحان الكلالدة.

وعلى هامش مراقبة الانتخابات، وقع الوفد الأردني مع اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا بروتوكولا للتعاون يهدف لتبادل الخبرات وتنسيق العمل في المسائل ذات الاهتمام المشترك.

وضم الوفد العراقي رئيس مجلس المفوضين للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات معن عبد حنتوش الهيتاوي، وعضو المجلس أحمد رحيم بشارة المذخوري، بالإضافة إلى موفق أسد أحمد مستشار الرئيس العراقي.

تجدر الإشارة إلى أن وفود المسؤولين الانتخابيين العرب جاءت إلى روسيا بناء على دعوة من اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا الاتحادية.

وشاركت في مراقبة الانتخابات أيضا وفود من بعض السفارات العربية في موسكو.

المصدر: RT

متري سعيد