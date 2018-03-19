بوتين يجتمع مع الخاسرين السبعة

قال دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد الاثنين لقاء مع المرشحين الذين شاركوا في الانتخابات الرئاسية الروسية، والتي حقق فيها بوتين فوزا ساحقا

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وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس أجرى لقاء مماثلا حين حقق فوزا في انتخابات عام 2012، ولم يدلِ بيسكوف بتصريحات حول النسب التي حققها المرشحون الآخرون الذين شاركوا في الحملة الانتخابية، قائلا: "التعليق على الإمكانيات السياسية لكل من المرشحين أمر يعود بشكل كامل إلى الرئيس الروسي، على أي حال الرئيس ينوي مواصلة الحوار معهم".

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية حصول فلاديمير بوتين على 76.66% من أصوات الناخبين بعد فرز 99.84% من أوراق الاقتراع.

وحلّ في المركز الثاني بعد الرئيس بوتين من حيث عدد الأصوات، المرشح عن الحزب الشيوعي بافل غرودينين بـ11.80%، فيما جاء زعيم الحزب الليبيرالي الديمقراطي فلاديمير جيرينوفسكي ثالثا بـ5.66% من الأصوات.

واحتلت المرشحة عن حزب "المبادرة المدنية" كسينيا سوبتشاك، المرتبة الرابعة بـ1.67%، وتجاوز غريغوري يافلينسكي منافسها الأقرب، والمرشح عن حزب "يابولكو" الليبرالي عتبة 1%، حاصلا على تأييد 1.04% من الناخبين، في حين استقر بوريس تيتوف المرشح عن "حزب النمو" عند المركز السادس بـ0.76%، يليه مكسيم سورايكين المرشح عن حزب "شيوعيو روسيا"، الذي حصل على 0.68%. أما أدنى نسبة في تأييد الناخبين الروس، فكانت لسيرغي بابورين، المرشح عن "الاتحاد الشعبي الروسي" الذي حصل على أصوات 0.65% فقط.

المصدر: وكالات