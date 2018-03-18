جيرينوفسكي يتوقع تدهور علاقات روسيا مع بريطانيا وأمريكا

أعرب زعيم الحزب الديمقراطي الليبرالي، المرشح الرئاسي فلاديمير جيرينوفسكي، عن اعتقاده بأن علاقات روسيا مع الولايات المتحدة وبريطانيا ستزداد سوءا وتدهورا.

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وقال جيرينوفسكي خلال مسيرة ماراثون "يوم الانتخابات": "سوف تتدهور العلاقات أكثر". اقترحت منذ زمن طويل الانتقال إلى أسلوب أكثر قسوة وصلابة في العلاقات معهم".. "العلاقات ستتدهور لأنهم يجب أن يتكسبوا من أمر ما، وإن أسهل أمر للتكسب هي الحرب لكن لا توجد حرب. سوريا تصعيد قليل ... إنهم بحاجة إلى حرب أكثر قوة."

وحلّ جيرينوفسكي في المرتبة الثالثة بحصوله على نحو 6% من الأصوات، بعد فرز 75% من الأصوات، فيما احتل الرئيس الحالي فلاديمير بوتين المركز الأول محلقا بعيدا عن باقي المرشحين، يليه مرشح الحزب الشيوعي بافل غرودينين بنحو 13% من الأصوات.

المصدر : نوفوستي

سعيد طانيوس



