بوتين يفوز في الانتخابات بـ 76.6% من الأصوات بعد فرز 97% من أوراق الناخبين

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية حصول فلاديمير بوتين على 76.6% من أصوات الناخبين وذلك بعد فرز 97% من أوراق الاقتراع، فيما بلغت نسبة الإقبال أكثر من 67%.

وأكد بولاييف أن أكثر من 52 مليونا وتسعمئة ألف من المواطنين الروس صوتوا لصالح بوتين في الانتخابات الحالية، مشيرا إلى أنه حقق بذلك أفضل النتائج له خلال مسيرته الرئاسية وحطم رقمه القياسي السابق للعام 2004، حين أيده 71.31% من الناخبين، أي 49 مليونا وستمئة ألف شخص.

والنتيجة التي حققها الرئيس الحالي هي الأفضل في تاريخ روسيا ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وفي العام 2000 فاز بوتين في أول انتخابات رئاسية له بالحصول على 52.9% من الأصوات، وفي العام 2012 دعمه 63.6% ممن كان يحق لهم التصويت.

ويلي الرئيس بوتين المرشح عن الحزب الشيوعي، بافل غرودينين، بـ11.87% من الأصوات، فيما يأتي زعيم الحزب الليبيرالي، فلاديمير جيرينوفسكي، على المرتبة الثالثة بعد الحصول على 5.73% من الأصوات.

واحتلت المرشحة عن حزب "المبادرة المدنية"، كسينيا سوبتشاك، المرتبة الرابعة بـ1.64%، وتجاوز منافسها الأقرب، المرشح عن حزب "يابولكو" الليبرالي، غريغوري يافلينسكي، عتبة 1% حاصلا على تأييد 1.02% من الناخبين حتى الآن، في حين استقر المرشح عن "حزب النمو"، بوريس تيتوف، على المركز السادس بـ0.75%، ليليه المرشح عن حزب" شيوعيو روسيا"، ماكسيم سورايكين، الذي حصل على 0.68% ويختم سيرغي بابورين، المرشح عن "الاتحاد الشعبي الروسي" القائمة برقم 0.65%.

وسبق أن أكدت رئيسة اللجنة الانتخابية، إيلا بامفيلوفا، أن الانتخابات لم تشهد انتهاكات جسيمة، معبرة عن رضاها عن سير عملية الاقتراع.

يتبع..