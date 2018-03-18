 
مباشر
عاجل
النتائج الأولية تشير إلى فوز كاسح لبوتين في الانتخابات الرئاسية

النتائج الأولية تشير إلى فوز كاسح لبوتين في الانتخابات الرئاسية

أخبار روسيا

النتائج الأولية تشير إلى فوز كاسح لبوتين في الانتخابات الرئاسية
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jzvw

أظهرت النتائج الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية 2018، حصول الرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين، على 73.30% من الأصوات بعد فرز 31% من الأوراق الانتخابية.

ووفقا للنتائج الأولية، حصل بافيل غرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي" على 14.78%، وفلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي"6.69%، وكسينيا سوبتشاك حصلت على 1.40%، بعد فرز 26% من الأصوات.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا، إن نسبة الحضور للتصويت بلغت حتى الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، نسبة 31%.

وأكدت بامفيلوفا، أن انتخابات الرئاسة الروسية، لم تشهد انتهاكات خطيرة، معبرة عن رضاها على سير العملية الانتخابية.

يتبع..

العناوين

الأكثر قراءة

تويتر RT Arabic للأخبار العاجلة
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
نتائج الانتخابات الروسية من شاشات لجنة الانتخابات