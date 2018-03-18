النتائج الأولية تشير إلى فوز كاسح لبوتين في الانتخابات الرئاسية

أظهرت النتائج الأولية لنتائج فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية 2018، حصول الرئيس الروسي الحالي، فلاديمير بوتين، على 73.30% من الأصوات بعد فرز 31% من الأوراق الانتخابية.

ووفقا للنتائج الأولية، حصل بافيل غرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي" على 14.78%، وفلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي"6.69%، وكسينيا سوبتشاك حصلت على 1.40%، بعد فرز 26% من الأصوات.

وقالت رئيسة اللجنة الوطنية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا، إن نسبة الحضور للتصويت بلغت حتى الساعة 18:00 بتوقيت موسكو، نسبة 31%.

وأكدت بامفيلوفا، أن انتخابات الرئاسة الروسية، لم تشهد انتهاكات خطيرة، معبرة عن رضاها على سير العملية الانتخابية.

يتبع..