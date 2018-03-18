أشهر سجينين في روسيا يصوتان في الانتخابات الرئاسية

أدلى كل من المحافظ السابق لمقاطعة كيروف نيكيتا بيليخ ووزير التنمية الاقتصادية السابق أليكسي أولوكاييف، المدانين في تهم الفساد، بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وأفادت وكالة "تاس" نقلا عن مصادر خاصة بها، بأن أولوكاييف أدلى بصوته في سجن التوقيف "ماتروسكايا تيشينا" بموسكو، وصوت بيليخ في سجن التوقيف "ليفورتوفو"، الذي نقل إليه من مستشفى سجن "ماتروسكايا تيشينا".

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الروسي يحظر التصويت على المواطنين الموجودين في السجن بقرار من المحكمة، لكن كلا من بيليخ وأولوكاييف قدما طعونا في قضيتهما، والمحكمة لا تزال تنظر فيها، وبالتالي لا يزال الحكمان القضائيان بحقهما لم يدخلا حيز التنفيذ.

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يذكر أن نيكيتا بيليخ أقيل من منصب محافظ مقاطعة كيروف الروسية بعد فتح قضية جنائية ضده بتهمة تلقي رشوة في عام 2016. وفي فبراير الماضي أصدرت المحكمة حكما بسجنه 8 سنوات.

أما أليكسي أولوكاييف الذي كان وزيرا للتنمية الاقتصادية في الفترة 2013 – 2016، فصدر بحقه حكم بالسجن 8 سنوات في ديسمبر الماضي بتهمة تلقي الرشوة أيضا.

المصدر: تاس

أنطون زوييف