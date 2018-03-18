إقليم كامتشاتكا الروسي ...إقبال تاريخي على الانتخابات الرئاسية

سجلت اللجنة الانتخابية في إقليم كامتشاتكا الروسي رقما قياسيا للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، إذ وصل الإقبال على صناديق الاقتراع في بعض المناطق إلى 100%.

وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية في الإقليم إينغا إيرينينا: "وصل متوسط نسبة المقترعين في الساعة الـ 6 من بعد ظهر الأحد بالتوقيت المحلي ( فرق التوقيت 11 ساعة مع موسكو) إلى 63.86% وعند انتهاء التصويت في الساعة الـ 8 مساء كانت النسبة 63.81%".

وأضافت إيرينينا لقناة "إن تي في" الروسية أنه خلال سير الانتخابات نشرت أخبار "مزيفة" على الإنترنت، مشيرة إلى أن المختصين يراقبون جميع الأخبار التي تنشر حول الانتخابات الرئاسية الروسية في وسائل التواصل الاجتماعي.

كما أشارت إيرينينا إلى التصريح الذي أدلت به رئيسة اللجنة المركزية للانتخابات إيلا بامبيلوفا في موسكو والذي أعربت فيه عن صدمتها بسبب شكوى وردت إلى لجنة الانتخابات المركزية حول "نسبة مشاركة عالية بشكل غير طبيعي في إقليم كامتشاتكا".

ووفقا لمعطيات اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، فإن متوسط إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع في روسيا الساعة الثانية ظهرا بتوقيت موسكو بلغ 35% وينتهي التصويت الساعة الـ 8 مساء حسب التوقيت المحلى في الأقاليم الروسية.

المصدر: قناة "إن تي في"

علي الخطايبة