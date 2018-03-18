نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية في هذه السفارة الروسية بلغت 100%

أعلنت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، أن نسبة مشاركة الناخبين المسجلين لديها في الانتخابات الرئاسية الروسية، بلغت 100%!

وقالت السفارة في بيان عبر تويتر: "انتهى في الساعة الثامنة مساء بتوقيت بيونغ يانغ التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في مركز الاقتراع رقم 8613 (التابع للسفارة). وشارك في التصويت 112 شخصا، ما يعني أن نسبة الإقبال بلغت 100%".

المصدر: السفارة الروسية لدى بيونغ يانغ

متري سعيد