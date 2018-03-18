نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية في هذه السفارة الروسية بلغت 100%
rusembdprk.ru
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أعلنت السفارة الروسية في كوريا الشمالية، أن نسبة مشاركة الناخبين المسجلين لديها في الانتخابات الرئاسية الروسية، بلغت 100%!
وقالت السفارة في بيان عبر تويتر: "انتهى في الساعة الثامنة مساء بتوقيت بيونغ يانغ التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية في مركز الاقتراع رقم 8613 (التابع للسفارة). وشارك في التصويت 112 شخصا، ما يعني أن نسبة الإقبال بلغت 100%".
18 марта в 20.00 по-пхеньянскому времени на избирательном участке №8163 завершилось голосование за кандидатов в Президенты России. В выборах приняли участие 112 человек - 100-процентная явка!#КНДР#Пхеньян#Выборы2018#ВаженКаждыйГолос#ВыборыПрезидентаhttps://t.co/irsYLJMgxKpic.twitter.com/gl6gb4ujkh— RussianEmbDPRK (@RusEmbDPRK) March 18, 2018
المصدر: السفارة الروسية لدى بيونغ يانغ
متري سعيد
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