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لجنة الانتخابات الروسية: أحبطنا هجمات إلكترونية على موقعنا شنّت من 15 بلدا

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لجنة الانتخابات الروسية: أحبطنا هجمات إلكترونية على موقعنا شنّت من 15 بلدا
Sputnik Cyril Kallinikov
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أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، اليوم الأحد عن إحباطها هجمات إلكترونية صدرت من 15 دولة على موقعها الإلكتروني.

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وقالت رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا اليوم الأحد: "في 18 مارس، تعرضنا لهجوم إلكتروني على موقعنا من الساعة 2 وحتى 5 صباحا، وواجهنا عبارات "رفض الخدمة" على أجهزتنا".

وأشارت بامفيلوفا إلى أن "ذروة الهجوم كانت في الساعة 02:20 بتوقيت موسكو، وتم رصد الهجمات من 15 دولة".

المصدر: تاس

أحمد باديان

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