وقائع وطرائف الانتخابات الرئاسية الروسية
Sputnik
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شهدت الانتخابات الرئاسية الروسية المستمرة من أقصى شرقي روسيا إلى غربيها حتى الآن، وقائع وطرائف ملفتة اخترنا لكم باقة منها:
شهد أحد مراكز الاقتراع في مدينة أوفا الروسية حادثا مأساويا، إذ توفي أحد الناخبين في المركز عن عمر يناهز 68 عاما.
- رفض هدية بوتين!
- رئيس الدوما الروسي يلتقي بالمصادفة صديقا قديما في مركز الاقتراع
- روسي يسافر إلى آخر الدنيا ليكون أول من يدلي بصوته في الانتخابات الروسية
- انتشار أكثر من 17 ألف شرطي لتأمين سير الانتخابات الرئاسية في موسكو
يتبع...
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