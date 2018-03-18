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وقائع وطرائف الانتخابات الرئاسية الروسية

أخبار روسيا

وقائع وطرائف الانتخابات الرئاسية الروسية
Sputnik
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شهدت الانتخابات الرئاسية الروسية المستمرة من أقصى شرقي روسيا إلى غربيها حتى الآن، وقائع وطرائف ملفتة اخترنا لكم باقة منها:

  • شهد أحد مراكز الاقتراع في مدينة أوفا الروسية حادثا مأساويا، إذ توفي أحد الناخبين في المركز عن عمر يناهز 68 عاما.

  • رفض هدية بوتين!
  • رئيس الدوما الروسي يلتقي بالمصادفة صديقا قديما في مركز الاقتراع
  •  روسي يسافر إلى آخر الدنيا ليكون أول من يدلي بصوته في الانتخابات الروسية
  • انتشار أكثر من 17 ألف شرطي لتأمين سير الانتخابات الرئاسية في موسكو

يتبع...

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