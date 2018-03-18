وقائع وطرائف الانتخابات الرئاسية الروسية

شهدت الانتخابات الرئاسية الروسية، من أقصى شرق روسيا إلى غربها، أمس الأحد، التي حقق فيها الرئيس فلاديمير بوتين فوزا ساحقا، شهدت وقائع وطرائف لافتة اخترنا لكم باقة منها:

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رفض هدية بوتين!

رئيس الدوما الروسي يلتقي بالمصادفة صديقا قديما في مركز الاقتراع

روسي يسافر إلى آخر الدنيا ليكون أول من يدلي بصوته في الانتخابات الروسية

انتشار أكثر من 17 ألف شرطي لتأمين سير الانتخابات الرئاسية في موسكو

Sputnik

Sputnik

RT

المصدر: وكالات