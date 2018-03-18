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اللجنة الانتخابية: بوتين يفوز في الانتخابات بـ 76.66% من الأصوات بعد فرز 99.58% من أوراق الناخبين

وقائع وطرائف الانتخابات الرئاسية الروسية

أخبار روسيا

وقائع وطرائف الانتخابات الرئاسية الروسية
Sputnik
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شهدت الانتخابات الرئاسية الروسية، من أقصى شرق روسيا إلى غربها، أمس الأحد، التي حقق فيها الرئيس فلاديمير بوتين فوزا ساحقا، شهدت وقائع وطرائف لافتة اخترنا لكم باقة منها:

visualrian.ru
العروسان كاميليا وهابوفا

Sputnik
Sputnik
RT

المصدر: وكالات

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