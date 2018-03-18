وقائع وطرائف الانتخابات الرئاسية الروسية
Sputnik
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شهدت الانتخابات الرئاسية الروسية، من أقصى شرق روسيا إلى غربها، أمس الأحد، التي حقق فيها الرئيس فلاديمير بوتين فوزا ساحقا، شهدت وقائع وطرائف لافتة اخترنا لكم باقة منها:
- أشهر سجينين في روسيا يصوتان في الانتخابات الرئاسية
- انتخابات الرئاسة الروسية في صور
- صاروخ "سارمات" النووي في مركز اقتراع
- دب يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة الروسية
- عباس إلييف.. أكبر مسّن روسي يدلي بصوته
- نسبة الإقبال على الانتخابات الرئاسية في هذه السفارة الروسية بلغت 100%
- لأول مرة.. النجم الفرنسي جيرار ديبارديو يدلي بصوته مواطنا روسيا
- لقطات طريفة من الانتخابات
- قديروف يرافق والدته إلى مركز الاقتراع
- العزف على صندوق الاقتراع
شهد أحد مراكز الاقتراع في مدينة أوفا الروسية حادثا مأساويا، إذ توفي أحد الناخبين في المركز عن عمر ناهز الـ68 عاما
- عروسان تتريان يدخلان قفص الزوجية ومركز الاقتراع في يوم واحد
visualrian.ru
- رفض هدية بوتين!
- رئيس الدوما الروسي يلتقي بالمصادفة صديقا قديما في مركز الاقتراع
- روسي يسافر إلى آخر الدنيا ليكون أول من يدلي بصوته في الانتخابات الروسية
- انتشار أكثر من 17 ألف شرطي لتأمين سير الانتخابات الرئاسية في موسكو
Sputnik
Sputnik
RT
المصدر: وكالات
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