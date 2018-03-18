إقبال كبير على التصويت في شرقي روسيا

تشير المعلومات الأولية الواردة من الشرق الأقصى الروسي، إلى أن نسبة إقبال المواطنين على التصويت في انتخابات الرئاسة اليوم، تفوق مثيلتها لانتخابات الرئاسة السابقة 2012.

وبحلول ظهر اليوم حسب التوقيت المحلي هناك، صوت في مقاطعة ساخالين 31.59% من الناخبين مقابل 20.44% عام 2012.

وفي إقليم خاباروفسك صوت 31,07% من الناخبين مقابل 22,45% لعام 2012.

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وفي جمهورية ساخا-يكوتيا شرقي سيبيريا، بلغت نسبة الإقبال بعد ساعتين من افتتاح مراكز الاقتراع 11,44%، مقابل 8% في الانتخابات السابقة.

وسجلت بورياتيا جنوبي سيبيريا رقما قياسيا في اهتمام الناخبين، حيث فاقت نسبة المشاركة هذا العام مؤشرات 2012 بنحو ضعفي ونصف الضعف، إذ أدلى 15,33 % من الناخبين بأصواتهم خلال ساعتين فقط على انطلاق الانتخابات، مقابل 6,61% للساعات الأولى من بدء التصويت في انتخابات 2012.

المصدر: وكالات

متري سعيد