روسي يسافر إلى آخر الدنيا ليكون أول من يدلي بصوته في الانتخابات الروسية

أكد الرحالة الروسي ميخائيل رونكاينن على قناته الخاصة في موقع "يوتيوب" أنه كان أول من أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقال رونكاينن إنه لكي يتغلب على "منافسيه" ويكون أول روسي يدلي بصوته في الانتخابات، اضطر للسفر إلى نيوزيلندا جنوب غربي المحيط الهادئ لتحقيق هذا الغرض، والإدلاء بصوته هناك في أحد مراكز الانتخاب الروسية المفتوحة في الخارج.

وانطلقت في روسيا اليوم الانتخابات الرئاسية في كافه أقاليم البلاد وجمهورياتها ومقاطعاتها الـ85. وافتتح أول مركز انتخابي في أقصى الشرق الروسي في شبه جزيرة كامتشاتكا ودائرة تشوكوتكا ذاتية الحكم.

ويدلي الناخبون الروس بأصواتهم في 97.3 ألف مركز اقتراع في جميع أنحاء روسيا بالإضافة إلى 401 أخرى أعدت للانتخاب خارج البلاد، لاختيار مرشحهم لشغل منصب الرئاسة الروسية لولاية مدتها 6 سنوات.

إقرأ المزيد

ويتنافس في هذه الانتخابات 8 مرشحين، وهم سيرغي بابورين مرشحا عن حزب "الاتحاد الشعبي العام الروسي"، وبافيل غرودينين عن "الحزب الشيوعي الروسي"، وفلاديمير جيرينوفسكي عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي"، وفلاديمير بوتين مستقلا، وكسينيا سوبتشاك عن حزب "المبادرة الاجتماعية" الليبيرالي، ومكسيم سورايكين عن حزب "شيوعيو روسيا"، وبوريس تيتوف عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكي عن حزب "يابلوكو".

المصدر: lenta.ru

أحمد باديان