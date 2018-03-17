وصول وفدين دوليين إلى القرم لمراقبة الانتخابات الرئاسية

وصل وفدان من المراقبين الدوليين من فرنسا والنرويج، إلى القرم للمشاركة في مراقبة مجريات الانتخابات الرئاسية الروسية التي ستجري يوم غد الأحد.

وقال رئيس الوفد الفرنسي، جاك مييار للصحفيين: "ننوي زيارة جميع مراكز الاقتراع في شبه جزيرة القرم.. والغرض من هذه الرحلة هو تحقيق الاستقرار في العلاقات بين روسيا وأوروبا".

وأضاف مييار، أن السلطات الفرنسية لم تمارس الضغط على أعضاء الوفد للامتناع عن القدوم إلى القرم، مشيرا إلى أنهم "لا يهابون العقوبات".

وأكد رئيس الوفد الفرنسي، أنهم "وصلوا (إلى القرم) بكل سرور، دون قلق.. لدينا اهتمام خاص بشبه جزيرة القرم، وهذه ليست زيارتنا الأولى، ونود أن نرى كيف ستجري العملية الانتخابية هنا".

من جانبه، أكد رئيس الوفد النرويجي، هيندريك ويبر، رغبته في نقل الصورة التي ستجري بها الانتخابات الرئاسية في روسيا، إلى المواطنين النرويجيين.

وقال: "نريد أن نكون هنا، لنفهم كيف ستجري هذه الانتخابات، وننقل ذلك للآخرين في النرويج، بغض النظر عما إذا كانوا يريدون تصديقنا أم لا".

يشار إلى أن رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية، إيلا بامفيلوفا، قالت في وقت سابق، إنها تتوقع حضور حوالي 1.5 ألف مراقب أجنبي لمراقبة سير الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم غد الأحد 18 مارس.

المصدر: RT

إياد قاسم