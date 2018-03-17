لافروف: موسكو لن توقع على معاهدة الحظر النووي

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا لن توقع على معاهدة حظر الأسلحة النووية.

وقال لافروف في حوار صحفي مع إذاعة كازاخستانية اليوم السبت: "نحن لن نوقع (على المعاهدة)، لأننا نعتبر أن حظر الأسلحة النووية في هذه الصيغة الإملائية غير واقعي".

وأضاف وزير الخارجية الروسي قائلا: "لن تقبل الدول الخمس النووية الرسمية التوقيع وكذلك الدول الأخرى التي تمتلك السلاح النووي بشكل غير رسمي، لأن الاتفاق حول عالم خال من السلاح النووي، منصوص عليه في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) وهذا المبدأ مرتبط بضمان الأمن والاستقرار العالميين".

وكان لافروف قد صرح في وقت سابق، أن الوجود التكتيكي للأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا والجاهزة للاستخدام ليس مجرد "جمر تحت رماد الحرب الباردة" بل هو موقف عدواني صارخ بالنسبة لروسيا.

المصدر: RT

علي الخطايبة