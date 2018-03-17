السفارة الروسية: واشنطن تتدخل في انتخاباتنا الرئاسية!

اتهمت السفارة الروسية لدى واشنطن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت بالتدخل في شؤون روسيا الداخلية في إشارة إلى تصريحاتها الأخيرة حول الانتخابات الرئاسية الروسية.

وكتبت السفارة في تغريدة اليوم السبت: "نيابة عن روسيا – ممثلة الخارجية الأمريكية ضربت مثلا آخر في التدخل في شؤوننا الداخلية، بنشرها خبرا زائفا هذه المرة. إنها محاولة فاشلة لإلحاق الضرر بالديمقراطية الروسية، ولكن بلا جدوى والشفافية الكاملة في الانتخابات الرئاسية مضمونة".

On behalf of Russia: @statedeptspox is showing another example of interference in our internal affairs. Now with #fakenews. Bad attempt to damage Russian democracy. Will not work. Full transparency of 🇷🇺Presidential elections guaranteed.

Respectfully to #US🇺🇸 procedures👇 pic.twitter.com/qI1KnKhwaN — Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 17, 2018

وأرفقت السفارة الروسية تصريحها بلقطات من تقارير صحفية أمريكية تحدثت عن منع السلطات في ولايتي ألاباما وتكساس مراقبين عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من دخول مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وذلك انتهاكا لالتزامات واشنطن حيال هذه المنظمة.

وفي وقت سابق، نصح عضو في اللجنة المركزية للانتخابات الروسية يفغيني شيفتشينكو الأمريكيين بأخذ الدروس من موسكو في ضمان شفافية الانتخابات، مذكرا بأنه تم اعتماد مئات آلاف المراقبين لمتابعة الانتخابات الرئاسية في 18 مارس الحالي.

وفي سياق متصل، أفادت القنصلية العامة الروسية في نيويورك بأن مجهولين ألقوا طلاء على واجهة مقهى في حي بروكلين في المدينة، حيث سيتاح للمواطنين الروس المتواجدين في نيويورك الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية غدا 18 مارس.

ووصفت القنصلية الحادث بأنه "عمل همجي يهدف لعرقلة اقتراع الروس"، مشيرة إلى أنها أبلغت الشرطة بما حصل.

16 марта фасад кафе «Village» (3159 Coney Island Avenue, Brooklyn, NY 11235) облили краской. Расцениваем этот варварский акт вандализма как попытку препятствовать проведению выездного голосования на Брайтоне. Информация о правонарушении передается правоохранительным органам. pic.twitter.com/hPhN9GgDEi — Consulate General of Russia in New York (@rcgnewyork) March 16, 2018

المتحدثة الأمريكية نويرت، سبق لها وزعمت بأن "اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا رفضت منح 5 آلاف ممثل لوسائل الإعلام المستقلة صفة المراقبين في الانتخابات المقبلة"، معتبرة ذلك "دليلا على "خوف" موسكو من شفافية الانتخابات".

المصدر: وكالات

متري سعيد