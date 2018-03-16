مكسيم سورايكين: 10 ضربات ستالينية إلى الرأسمالية

مرشح عن حزب "شيوعيو روسيا" الذي يترأسه، يحمل درجة الدكتوراه في علم التاريخ.

أطلق على برنامجه الانتخابي تسمية "عشر ضربات ستالينية إلى الرأسمالية" ويسعى إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات المطلوبة لـ"استعادة الاقتصاد الاشتراكي".

ويحرص سورايكين في حال توليه الرئاسة على تأميم المؤسسات الكبرى في مجال الدفاع والنفط والغاز، بغية مضاعفة ميزانية البلاد مرتين وزيادة رواتب المواطنين.

حصل في آخر استطلاع للأري على دعم أقل من 1% من المواطنين المستطلعة آراؤهم.

المصدر: وكالات روسية