كسينيا سوبتشاك.. نجمة شاشة تتطلع نحو الغرب

ولدت كسينيا في عائلة الراحل أناتولي سوبتشاك الحقوقي المشهور، وعمدة مدينة لينينغراد سابقا، بطرسبورغ اليوم والذي عمل في فريقه فلاديمير بوتين في تسعينات القرن الماضي.

تخرجت سوبتشاك من معهد العلاقات الدولية في موسكو عام 2004 وحصلت على درجة ماجستير في العلوم السياسية ثم بدأت مشوارها بتقديم عدد كبير من البرامج التلفزيونية الاجتماعية والترفيهية.

شاركت في مظاهرات المعارضة بعد الانتخابات البرلمانية 2011 والانتخابات الرئاسية 2012، وأصبحت عضوا في مجلس تنسيق المعارضة الروسية الذي انتهى عمله عام 2013.

متزوجة من الممثل ماكسيم فيتورغان، وأنجبت منه طفلا اسمه بلاتون سنة 2016.

وترشحت سوبتشاك لخوض انتخابات الرئاسة الروسية عن حزب "المبادرة الاجتماعية" الليبيرالي وتخوض السباق الرئاسي تحت شعار "مرشحة ضد الجميع".

وتطالب بتغييرات ليبرالية في سياسات البلاد الداخلية والخارجية، مع تقليص نفوذ الكنيسة الأرثوذكسية في المجتمع، وإلغاء قانون حظر الترويج للتحول الجنسي، وإقامة علاقات شراكة مع الولايات المتحدة وأوكرانيا وسحب القوات الروسية من سوريا، والإفراج عن "المعتقلين السياسيين".

حصل في آخر استطلاع للرأي على تأييد 2% فقط المواطنين الروس.

المصدر: وكالات روسية