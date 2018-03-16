استخباراتي عسكري روسي يخاطب بريطانيا: نحن لا نرتكب مثل هذه الحماقات!

أكد الرئيس السابق للاستخبارات العسكرية الروسية فيودور ليديغين أن أجهزة الاستخبارات الروسية لم تمارس بتاتا مثل هذه "الحماقات" التي تحاول بريطانيا إلصاقها بروسيا.

ونقلت صحيفة "كراسنايا زفيزدا" عن ليديغين قوله: "أجهزة الاستخبارات الروسية التي كان لي شرف الخدمة فيها لسنوات طويلة .. على الإطلاق، وأكرر، على الإطلاق لم تمارس مثل هذه الحماقات والخساسة التي تحاول الآن بريطانيا إلصاقها ببلادنا".

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رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي كانت اتهمت في كلمة أمام البرلمان في 14 مارس روسيا، بالتورط في قضية تسميم ضابط الاستخبارات العسكرية الروسية السابق، سيرغي سكريبال وابنته يوليا.

بالمقابل، نفت وزارة الخارجية الروسية هذه الاتهامات جملة وتفصيلا، وطالبت بإشراك الجانب الروسي في التحقيقات ناهيك عن تقديم أدلة ملموسة على الاتهامات المزعومة.

لندن بدورها تجاهلت عمليا الدعوة الروسية لإشراكها في التحقيقات، وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية عن حزمة تدابير ضد روسيا، وقررت طرد 23 دبلوماسيا روسيا، أمهلتهم أسبوعا لمغادرة الأراضي البريطانية.

ورد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هذه الخطوة بالإعلان عن أن موسكو "ستعلن قريبا عن طرد دبلوماسيين بريطانيين ردا على إجراءات لندن التي خرجت في ممارساتها عن المألوف".

المصدر: وكالات

محمد الطاهر