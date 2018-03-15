موسكو: قواتنا الجوية لن تتوقف عن دعم القوات السورية في مكافحة الإرهاب

جددت وزارة الخارجية الروسية التأكيد على تأييد موسكو لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وأن القوات الجوية الفضائية الروسية ستواصل دعم القوات السورية في القضاء على التنظيمات الإرهابية.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها عشية مباحثات وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران في أستانا، أن مكافحة الإرهاب يجب أن تكون أمرا مشتركا للمجتمع الدولي كله، وأن تطبيق المعايير المزدوجة في هذا الأمر، ومحاولات تقسيم الإرهابيين إلى سيئين وجيدين، واستخدامهم من أجل المصالح الجيوسياسية أمر مرفوض.

وشدد البيان على أن موسكو تعتقد أن عملية التفاوض في أستانا تتمتع بإمكانيات كبيرة لجهة استعادة السلام والاستقرار والأمن في سوريا الموحدة، ما يدفع الدول الضامنة إلى تعزيز التعاون بينها كي لا تتراجع هذه العملية، آخذين بعين الاعتبار مصالح كل السوريين.

المصدر: وكالات

متري سعيد