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بوتين: كنت أنام والمسدس بجانبي!

أخبار روسيا

بوتين: كنت أنام والمسدس بجانبي!
Reuters Itar Tass
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، إنه خلال فترة عمله في سان بطرسبورغ في التسعينيات كان مضطرا للذهاب للنوم ومعه مسدس.

وجاءت تصريحات بوتين خلال الجزء الثاني من فيلم وثائقي عنه، تعليقا على ما قاله صديقه سيرغي رولدوجين الذي كشف بدوره عن هذا الجزء من حياة بوتين خلال عملة في مدينة بطرسبورغ في تسعينات القرن الماضي.

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وقال بوتين: "كانت هناك الكثير من المبالغة، لكن في المجمل كان الوضع عصيبا".

وتابع: "كنت أذهب إلى فراشي في البيت الصيفي وأنا أحمل مسدسا، وهذا حقيقة. الوضع حينها كان بهذا الشكل والله يحمي المحترس".

المصدر: lenta.ru

أحمد باديان


 

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