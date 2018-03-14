موسكو: سنتخذ إجراءات جوابية ومناسبة ضد بريطانيا

أعلنت موسكو أنها تسلمت قائمة من لندن تشمل أسماء الدبلوماسيين الروس الذين تعتزم المملكة المتحدة ترحيلهم إلى روسيا، فيما أكدت أنها ستتخذ إجراءات مناسبة ردا على هذه الخطوة.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في حديث لقناة "روسيا-1" التلفزيونية: "تم اليوم تسليم القائمة للجانب الروسي، وهي الآن موجودة لدينا، وتشمل أسماء دبلوماسيين روس وموظفي الملحقية العسكرية، ويجب على هؤلاء الأشخاص مغادرة أراضي بريطانيا خلال 7 أيام".

وأكدت زاخاروفا أن روسيا ستتخذ إجراءات جوابية مضادة ومناسبة في ظل هذه الظروف ردا على قرارات بريطانيا، موضحة أن العمل جار حاليا على تحديد هذه الخطوات.

وشددت زاخاروفا في الوقت ذاته على أن روسيا تنتظر على مدار سنوات ترحيل بريطانيا أكثر من 40 مواطنا روسيا يشتبه بتورطهم في جرائم مختلفة، قائلة إن بينهم قتلة متمرسون.

وأضافت المسؤولة أن بريطانيا ترفض ترحيل هؤلاء الأشخاص على مدار سنوات طويلة بل إنها منحتهم صفة اللاجئ والإيواء وأمنت الرعاية الشاملة لهم.

وفي وقت سابق من اليوم اتهمت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، روسيا بالوقوف وراء حادث تسميم العقيد السابق في الاستخبارات الروسية المقيم في المملكة المتحدة، سيرغي سكريبال، وابنته يوليا، وأعلنت عن مجموعة من الإجراءات ضد موسكو على خلفية هذا الحادث من بينها طرد 23 دبلوماسيا روسيا.

المصدر: وكالات روسية

رفعت سليمان