سيناتور روسي: الغرب بدأ حملة لطردنا من مجلس الأمن الدولي وقضية سكريبال جزء منها

اعتبر النائب الأول لرئيس اللجنة الاقتصادية الروسية سيرغي كالاشنيكوف أن قضية سكريبال تأتي في سياق حملة أطلقها الغرب ضد روسيا بهدف سحب عضويتها من مجلس الأمن الدولي.

وفي تعليقه على تصريح لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، اتهمت فيه روسيا مباشرة بتسميم رجل المخابرات المزدوج سيرغي سكريبال في بريطانيا، وأعلنت عن خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع روسيا وترحيل 23 دبلوماسيا روسيا من البلاد في غضون أسبوع، قال كالاشنيكوف: "الغرب بدأ حملة شرسة تهدف إلى طرد روسيا من مجلس الأمن الدولي".

وأضاف أن روسيا التي انضمت إلى عضوية مجلس الأمن بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الآن لاعبا غير مريح بالنسبة إلى الدول الغربية، وتندرج الهجمات الأخيرة على روسيا في سياق الحملة".

ورأى السيناتور الروسي أن دول الغرب "تسعى إلى تحقيق هذا السيناريو البسيط والسخيف، وفي نهاية المطاف ستحاول إدراج المسألة في إطار عملية إصلاح مجلس الأمن".

وفي ما يتعلق بتلويح رئيسة الوزراء البريطانية لروسيا باحتمال اعتقال الأصول المملوكة للدولة، قال كالاشنيكوف إن "تلك الأصول لا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية، لذا فإنه من غير المستبعد اعتقالها من الناحية القانونية".

وأشار إلى أن على روسيا إخراج الأموال المستثمرة في السندات البريطانية "والاستثمار في نفسها".

المصدر: نوفوستي

إينا أسالخانوفا