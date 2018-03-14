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موسكو سترد بالمثل على أي إجراءات بحق وسائل الإعلام الروسية في بريطانيا

أخبار روسيا

موسكو سترد بالمثل على أي إجراءات بحق وسائل الإعلام الروسية في بريطانيا
Sputnik Mikhail Voskresenskiy
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توعد الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن ترد بلاده بالمثل على أي إجراءات غير قانونية تتخذها بريطانيا ضد وسائل الإعلام الروسية العاملة على أراضيها.

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وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الأربعاء 14 مارس: "أية تصرفات أو إجراءات غير قانونية بحق أية وسيلة إعلام روسية في بريطانيا، ستضطرنا بالطبع لاتخاذ خطوات جوابية على أساس المعاملة بالمثل". مضيفا: "ستكون خطوات تتطابق مع مصالح روسيا بأفضل شكل".

وعقب مزاعم رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، حول تورط روسيا المحتمل في تسميم عقيد الاستخبارات الروسية السابق سيرغي سكريبال، طالب عدد من البرلمانيين البريطانيين، حكومة بلادهم باتخاذ تدابير تحد من نشاط قناة RT التلفزيونية الروسية على الأراضي البريطانية، تصل إلى حد سحب ترخيص البث منها في المملكة المتحدة. 

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ولم تعط ماي إجابة مباشرة رداً على هذا الاقتراح، مذكرة فقط بأنها ستناقش مع البرلمانيين الإجراءات ضد روسيا، اليوم الأربعاء.

وتم العثور على سكريبال وابنته يوليا يوم 4 مارس الجاري، وهما في حالة غيبوبة في سالزبوري.

ووفقا للحكومة البريطانية، فإنه تم تسميمهما بمادة تؤدي لشلل الأعصاب، وزعمت أنها روسية الصنع دون تقديم أي دليل، وأصيب معهما ضابط شرطة بريطاني يبدو أنه كان مكلفا بحمايتهما.

 ومنحت بريطانيا حق اللجوء لسكريبال بعد تبادل العملاء بين روسيا والولايات المتحدة في عام 2010، عندما تم نقل عشرة أشخاص إلى روسيا.

وأعلن بيسكوف، أن موسكو لا علاقة لها أبدا بتسميم سكريبال ولا تقبل الاتهامات دون أدلة، ولا إنذارات، وأنها منفتحة على التعاون في التحقيق بأسباب تسميم سكريبال.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

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