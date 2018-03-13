ماتفينكو: اتهامات ماي بشأن سكريبال ملفقة

اعتبرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالنتينا ماتفينكو، أن اتهامات بريطانيا حول قضية العقيد السابق سيرغي سكريبال ملفقة، وتهدف لإطلاق جولة جديدة من الرهاب ضد روسيا، وهو لم يعد ذات بال.

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وقالت ماتفينكو "لذلك، هذا تلفيق آخر يهدف إلى تحفيز جولة جديدة من حملة الكراهية ضد روسيا ، والذين يدلون بتصريحات(حول تورط روسيا)، من المهم لهم الآن الاستفادة من الوضع وإطلاق حملة رهاب وكراهية شاملة قدر المستطاع".

ووصفت ماتفينكو العقيد السابق سكريبال بأنه "طيار ساقط" وملاحقة روسيا له ليس لها أي معنى، لأن ما من أحد يعيره اهتماما.

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ووفقا لها ، يجب على بريطانيا إجراء تحقيق شامل في هذه الجريمة ، كما في حوادث "الوفيات الغريبة" الأخرى التي حصلت لمواطنين روس في هذا البلد.

وأوضحت ماتفينكو: "يجب التحقيق في مثل هذه الجرائم بعناية شديدة وبدقة فائقة وبروية وبقوة، بالإضافة إلى الوفيات الغريبة الأخرى التي وقعت على الأراضي البريطانية. إن سياسة التهديدات غير ملائمة هنا، ومن المستحيل التحدث بلغة الإنذار النهائي ، ولكن هذا هو ما يحدث الآن".

وقالت رئيسة مجلس الاتحاد للصحفيين، "إن بيان رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي، بشأن حادث سكريبال هو وسيلة للضغط على التحقيق، أنه أمر غير مقبول في النظام القانوني المتحضر".

وأكدت ماتيفينكو أن ماي أطلقت تصريحاتها مع البدء بمباشرة التحقيق .

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس