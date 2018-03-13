ستيفن سيغال يرغب بالتصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية

كشف أنار ريباند، وكيل الممثل الهوليودي ستيفن سيغال، الحامل لجنسية روسيا، أن الأخير يرغب في التصويت بالانتخابات الرئاسية الروسية، لكن تواجده بعيدا عن مراكز الاقتراع يحول دون ذلك.

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وقال ريباند إن الممثل والمنتج الذي يحمل جواز سفر روسي منذ العام 2016، ويرغب في الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الروسية يوم الأحد 18 مارس الجاري، لن يتمكن من الاقتراع، لأنه سيكون في ولاية أريزونا، بعيدا عن البعثات الدبلوماسية الروسية.

وأضاف: "إنه (سيغال) غير قادر جسديا (على التصويت)، لأنه في هذا الوقت سيكون في سكوتسديل بولاية أريزونا، وإن أقرب قنصلية أو سفارة روسية تقع على مسافة بعيدة بما فيه الكفاية، مع أنه يود (التصويت) ... لكن فيزيائيا ليس لديه خيار لاستخدام حقه في الاقتراع".

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وكانت ولاية أريزونا سابقا تدخل ضمن نطاق مهمات القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو، ولكن بعد إغلاق السلطات الأمريكية لهذه القنصلية العامة الروسية في تلك المدينة في إطار العقوبات التي يتخذها الجانب الأمريكي، صارت هذه المنطقة ضمن نطاق القنصلية العامة الروسية في هيوستن.

وحصل سيغال على الجنسية الروسية في 3 نوفمبر 2016 بمنحة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتجري انتخابات الرئاسة الروسية يوم الأحد المقبل في 18 مارس الجاري.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس