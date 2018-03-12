أكبر مطارات موسكو يعلق على لوحاته موعد انطلاق أول طائرة لمصر

حدد مطار دوموديدوفو الروسي أكبر المطارات في العاصمة الروسية موسكو، موعد انطلاق أول رحلة طيران لمصر للطيران بين موسكو والقاهرة.

وفي أثناء البحث على الموقع الإلكتروني الخاص بالمطار، فإن أول طائرة تنطلق يوم 22 مارس لثلاث مرات في الأسبوع: أيام الثلاثاء والخميس والأحد، على متن الطائرة MS 730، والعودة على متن الطائرة - MS 729.

فيما أعلنت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي"، أن أول طائرة وفقا لجدول المطار ستنطلق يوم 18 مارس.

يذكر أن روسيا أوقفت الرحلات الجوية مع مصر في نوفمبر 2015 بعد حادثة تحطم طائرة ركاب روسية تابعة لشركة طيران كوغاليمافيا في سيناء بعمل إرهابي ومقتل 217 سائحا روسيا و7 من أفراد الطاقم كانوا على متنها.

المصدر: وكالات